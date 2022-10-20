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АвтоВАЗ набрал 1 тыс. новых сотрудников

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Фото: ТАСС/Денис Гришкин
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АвтоВАЗ завершил первый этап набора новых работников, в ходе которого на автомобильный завод устроилось свыше 1 тыс. человек. Об этом 20 октября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

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По оценке специалистов, пока речь идет о закрытии только первоочередных кадровых потребностей завода.

Ожидается, что в 2023 году массовый прием сотрудников будет возобновлен. Он обусловлен тем, что предприятие начнет выпускать новую модель, Lada Vesta. Старт производства машины намечен на 2023 год.

Первый этап набора новых сотрудников на автозавод начался во второй половине 2022 года.

19 октября стало известно, что АвтоВАЗ планирует очередное сокращение плана выпуска автомобилей в 2023 году. По оценке специалистов, это второе снижение производственной программы завода на 2023 год. Первый вариант предполагал уменьшение выпуска машин с 500 тыс. до немногим более 400 тыс. автомобилей Lada. Эксперты отметили, что даже второй планируемый вариант сокращения плана производства на АвтоВАЗе в 2023 году окажется больше программы 2022 года примерно на 170 тыс. легковых автомобилей. По итогам текущего года на заводе ожидается выпуск 220 тыс. машин.

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