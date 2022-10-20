В Запорожской области узнали о желании Киева вернуть ЗАЭС до выборов в США

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от военных захватить Херсон и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) до конца осени. Об этом 20 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция», — цитирует Рогова «РИА Новости».

По его мнению, украинскому лидеру нужно показать успехи армии до промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 8 ноября.

Накануне заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что попытки организовать наступление в регионе, предпринятые в среду украинскими военными, отбиты.

За день до этого Стремоусов заявил, что ВСУ могут перейти в наступление на Херсон. Он рекомендовал мирному населению эвакуироваться, пообещав, что город не будет сдан.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что Украина попытается любой ценой вернуть контроль над ЗАЭС. По его словам, ради достижения этой цели Киев готов нанять иностранных наемников, однако «отражение таких десантов — задача не простая, и то, что мы их уничтожаем, — это безусловно успех».

Накануне Рогов сообщил, что российские войска отбили атаку украинского десанта, целью которого был захват Запорожской АЭС (ЗАЭС). По его словам, попытка высадки десанта началась после обстрелов Энергодара, бой шел не менее 3–3,5 часа.

17 октября Рогов заявил, что из-за продолжающихся обстрелов демилитаризация Запорожской АЭС полностью исключена. Он отметил, что электростанция охраняется силами Росгвардии, при этом украинская армия продолжает стягивать к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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