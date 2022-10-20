Некоторые европейские страны, вынужденные платить высокую цену за американский сжиженный природный газ (СПГ), осознают, что стали жертвами глобальной стратегии Вашингтона. Об этом 19 октября пишет Global Times.

В публикации отмечается, что СПГ обходится европейцам дороже, чем трубопроводный газ из России. Издание подчеркивает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в октябре выразили недовольство высокими ценами на СПГ.

Кроме того, в статье приводится и позиция министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который заявил, что конфликт на Украине не должен привести к экономическому доминированию США и ослаблению Евросоюза.

Отмечается, что, так как Европа приближается к суровой зиме со стремительным ростом цен на энергоносители, высокой инфляцией и потенциальной рецессией, некоторые государства — члены ЕС разделяют желание установить предельные цены на весь газ, а не только на небольшие объемы, всё еще поступающие из России, пишет «Газета.Ru».

GT указывает, что Европа в настоящее время на распутье: либо продолжить следовать за США, либо помешать Вашингтону извлечь выгоду из текущей ситуации.

Несколько дней назад газета «Хуаньцю шибао» обвинила США в попытках нажиться на европейском кризисе. В частности, европейские предприятия вынуждены корректировать структуру своего бизнеса на фоне украинского кризиса, они переезжают в Соединенные Штаты Америки, где производственные затраты ниже.

В начале октября обозреватель Уильям Молони в статье для издания The Hill обратил внимание на разобщенность среди стран НАТО, которая увеличивается по мере роста экономических проблем внутри государств альянса.

Западные страны столкнулись с экономическими трудностями и проблемами в сфере энергетики из-за санкционной политики в отношении РФ, предусматривающей сокращение, а в перспективе и отказ от импорта российских энергоресурсов.