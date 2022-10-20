В КНР рассказали об осознающих себя жертвами стратегии Вашингтона европейцах
Некоторые европейские страны, вынужденные платить высокую цену за американский сжиженный природный газ (СПГ), осознают, что стали жертвами глобальной стратегии Вашингтона. Об этом 19 октября пишет Global Times.
В публикации отмечается, что СПГ обходится европейцам дороже, чем трубопроводный газ из России. Издание подчеркивает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в октябре выразили недовольство высокими ценами на СПГ.
Кроме того, в статье приводится и позиция министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который заявил, что конфликт на Украине не должен привести к экономическому доминированию США и ослаблению Евросоюза.
Отмечается, что, так как Европа приближается к суровой зиме со стремительным ростом цен на энергоносители, высокой инфляцией и потенциальной рецессией, некоторые государства — члены ЕС разделяют желание установить предельные цены на весь газ, а не только на небольшие объемы, всё еще поступающие из России, пишет «Газета.Ru».
GT указывает, что Европа в настоящее время на распутье: либо продолжить следовать за США, либо помешать Вашингтону извлечь выгоду из текущей ситуации.
Несколько дней назад газета «Хуаньцю шибао» обвинила США в попытках нажиться на европейском кризисе. В частности, европейские предприятия вынуждены корректировать структуру своего бизнеса на фоне украинского кризиса, они переезжают в Соединенные Штаты Америки, где производственные затраты ниже.
В начале октября обозреватель Уильям Молони в статье для издания The Hill обратил внимание на разобщенность среди стран НАТО, которая увеличивается по мере роста экономических проблем внутри государств альянса.
Западные страны столкнулись с экономическими трудностями и проблемами в сфере энергетики из-за санкционной политики в отношении РФ, предусматривающей сокращение, а в перспективе и отказ от импорта российских энергоресурсов.