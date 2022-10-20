В Энергодаре восстановили поврежденный обстрелом мост для проезда в город

Мост для проезда в Энергодар, поврежденный в результате обстрелов со стороны украинских боевиков, восстановлен. Об этом сообщил 20 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что ремонт занял три часа. Рабочие заменили разбитые плиты перекрытий моста.

«Сразу же после этого по мосту было запущено движение автотранспорта. Кроме того, принято решение расширить и укрепить другие въезды в Энергодар, являющиеся резервными, чтобы у наших врагов не было возможности парализовать снабжение города», — отметил Рогов в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, украинские военные целенаправленно обстреливают гражданскую инфраструктуру города.

В ночь на 19 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) не только ударили по мосту, но также и по администрации Энергодара. Здание серьезно пострадало. В частности, были выбиты оконные рамы, нарушено остекление, осколками посечены стены.

После обстрела глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что город остался без света после ракетного удара украинских войск по городской подстанции «Луч».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьских референдумов.

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