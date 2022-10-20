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На Чукотке перевернулась лодка с пятью людьми

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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На Чукотке перевернулась моторная лодка, в которой находились пятеро человек. Тела трех из них уже найдены, еще двоих ищут волонтеры. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель регионального главка МЧС РФ.

По его словам, сейчас идут поиски мужчины 1984 года рождения и женщины 1974 года рождения.

10 октября сообщалось о пропаже мужчины во время сплава по реке Саласу в Хабаровском крае. Известно, что его лодка перевернулась в районе поселка Ягодный. Его поиски продолжались и спустя четыре дня, на тот момент в этом процессе были задействованы две группы спасателей.

10 октября стало известно об опрокидывании лодки в Нигерии. Тогда в результате инцидента погибли 76 человек.

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