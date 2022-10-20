Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в четверг
В четверг, 20 октября, влияние на погоду в Санкт-Петербурге окажет антициклон, он помешает осадкам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В городе будет преобладать облачная и сухая погода.
«Сегодня на метеорологические условия в Северной столицы окажет влияние гребень антициклона, вытянувшийся с юго-запада. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность дождей минимальна», — сообщил Леус.
Как отмечает 78.ru, в этот день воздух в Северной столице прогреется до +6…+8 градусов, в Ленобласти — до +4…+9 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст.
18 октября синоптик и метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о скорых ночных заморозках в Москве, которые придут на смену проливным дождям.