Работодатели стали чаще отдавать предпочтение возрастным сотрудникам

Спрос на сотрудников старшей возрастной группы наблюдается среди работодателей. Об этом рассказал «Известиям» заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» со ссылкой на результаты последнего опроса, проведенного среди более чем 1 тыс. представителей российских компаний.

По его словам, 24% опрошенных представителей бизнеса отметили спрос на возрастных сотрудников. Это связывают с тем, что именно такие работники могут в большинстве своем обеспечивать стабильность бизнесу.

Кроме того, наблюдается еще несколько зарождающихся трендов. Так, на рынке труда соискатели снизили активность в смене работы и поиске новых вакансий, они предпочитают сохранить стабильность на текущем месте работы. Такое положение дел отметили 35% работодателей. Они также считают, что в ближайшее время диктовать условия на рынке труда будут не соискатели, а именно компании.

Также выросло число собеседований для женщин. Ко концу сентября работодатели стали приглашать женщин на собеседования на 3% чаще. Если на первой неделе месяца доля женских резюме, которыми заинтересовались рекрутеры, составляла 59%, то к концу сентября выросла до 62%. При этом наибольший рост отметили в сфере «Страхование» (+9%), «Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%).

Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина также отметила, что на фоне рост спроса на возрастных сотрудников снизился интерес к молодым работникам. В последнюю неделю сентября работодатели приглашали на собеседование соискателей 18–24 лет на 2% реже.

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