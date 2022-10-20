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Работодатели стали чаще отдавать предпочтение возрастным сотрудникам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Спрос на сотрудников старшей возрастной группы наблюдается среди работодателей. Об этом рассказал «Известиям» заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» со ссылкой на результаты последнего опроса, проведенного среди более чем 1 тыс. представителей российских компаний.

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По его словам, 24% опрошенных представителей бизнеса отметили спрос на возрастных сотрудников. Это связывают с тем, что именно такие работники могут в большинстве своем обеспечивать стабильность бизнесу.

Кроме того, наблюдается еще несколько зарождающихся трендов. Так, на рынке труда соискатели снизили активность в смене работы и поиске новых вакансий, они предпочитают сохранить стабильность на текущем месте работы. Такое положение дел отметили 35% работодателей. Они также считают, что в ближайшее время диктовать условия на рынке труда будут не соискатели, а именно компании.

Также выросло число собеседований для женщин. Ко концу сентября работодатели стали приглашать женщин на собеседования на 3% чаще. Если на первой неделе месяца доля женских резюме, которыми заинтересовались рекрутеры, составляла 59%, то к концу сентября выросла до 62%. При этом наибольший рост отметили в сфере «Страхование» (+9%), «Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%).

Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина также отметила, что на фоне рост спроса на возрастных сотрудников снизился интерес к молодым работникам. В последнюю неделю сентября работодатели приглашали на собеседование соискателей 18–24 лет на 2% реже.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Работают под старину: рынок труда развернулся к возрастным кандидатам

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