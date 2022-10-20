Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 28 октября

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября, сообщили в четверг, 20 октября, в Росавиации.

Таким образом до 28 октября временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим ограничения авиасообщения на юге и в центре России действует с 24 февраля.

Другие аэропорты страны работают в штатном режиме.

17 октября стало известно, что правительство России дополнительно выделит более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов на юге и в центральной части страны. Всего в 2022 году на эти цели пойдет 7,5 млрд рублей.

Как заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такая поддержка позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.

В конце прошлого месяца в аэропорту Калининграда объявили о введении режима «открытое небо». Теперь зарубежные компании могут летать из воздушной гавани без посадки в своей стране. Режим будет действовать в течение двух лет.