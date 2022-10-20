Трассу между Петербургом и Петрозаводском перекроют почти на час
Трассу Р-21 «Кола», которая соединяет Санкт-Петербург и Петрозаводск, в четверг, 20 октября, временно перекроют. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
«Автодорога Р-21 «Кола», соединяющая Северную столицу со столицей Карелии, с 10:00 до 10:45 четверга будет закрыта для движения», — говорится в сообщении.
Ограничение будет действовать из-за разведения Ладожского моста. По Неве пойдет барже-буксирный состав из трех судов: «Речной-51» вместе с ПСКР и «Шлюзовой-48» подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой».
Ранее, 18 октября, сообщалось, что в Нижнем Новгороде на три года перекроют центральные улицы. Движение ограничат из-за строительства метро.