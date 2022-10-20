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Трассу между Петербургом и Петрозаводском перекроют почти на час

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Трассу Р-21 «Кола», которая соединяет Санкт-Петербург и Петрозаводск, в четверг, 20 октября, временно перекроют. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Автодорога Р-21 «Кола», соединяющая Северную столицу со столицей Карелии, с 10:00 до 10:45 четверга будет закрыта для движения», — говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать из-за разведения Ладожского моста. По Неве пойдет барже-буксирный состав из трех судов: «Речной-51» вместе с ПСКР и «Шлюзовой-48» подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой».

Ранее, 18 октября, сообщалось, что в Нижнем Новгороде на три года перекроют центральные улицы. Движение ограничат из-за строительства метро.

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