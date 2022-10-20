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Индия и Китай увеличили экспорт стальных полуфабрикатов в страны ЕС

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Индия и Китай по итогам восьми месяцев 2022 года поставили в Европу рекордное количество стальных полуфабрикатов — слябов. При этом именно в Азию увеличили поставки и российские металлурги в этом году. Эксперты рассказали «Известиям», как это скажется на российской, а также мировой экономике.

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В данный момент для стран ЕС действует квота на поставки слябов из России — не более 3,7 млн т в год. В связи с этим российские металлургические компании решили переориентироваться на Восток. Только за первые пять месяцев 2022 года более чем на четверть (до 7,7 млн т) вырос экспорт слябов в Китай.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что сложившаяся ситуация может помочь российским компаниям, если ею правильно воспользоваться. По ее словам, сейчас открываются новые возможности не только в Азии, но и в Африке. Несмотря на то что этот рынок неоднородный по платежеспособности, он большой и перспективный.

«Главная проблема, которая, впрочем, вполне решаема, — это выстраивание новых логистических цепочек. В пандемию бизнес перестраивался, когда это резко стало необходимо. Именно этим и предстоит сейчас заняться металлургам», — считает Косарева.

Высказалась об увеличении спроса на российские слябы в Азии и руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. По ее мнению, всё взаимосвязано: в Азии вырос спрос на российские стальные полуфабрикаты, а страны Азии увеличили экспорт в страны ЕС.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов тоже наблюдает взаимосвязь. По мнению эксперта, пока ЕС заключают контракты с Индией и Китаем, которые наращивают экспорт в Европу, у них самих возникает дефицит слябов, который они компенсируют закупками у российских производителей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сверкая блеском стали: Индия и Китай увеличили экспорт слябов в страны ЕС

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