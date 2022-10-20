Украинский пленный рассказал о нарушении Минских соглашений спецназом

Украинский спецназ нарушал предусмотренный Минскими соглашениями режим тишины на линии соприкосновения, вызывая ответный огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный подполковник, замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск Валентин Алтухов.

«Силы спецоперации нам не подчинялись, действовали по своему плану, и такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, то есть это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, кто-то заходит нам неподконтрольный и нарушает», — приводит его слова 20 октября «РИА Новости».

По его словам, обстрелы происходили во время соблюдения тишины. Военным даже вводили выплаты за отсутствие нарушений.

Ранее, 19 октября, Алтухов рассказал, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» убивали водителей, чтобы завладеть их автомобилями.

В этот же день он рассказал о наркомании боевиков «Азова». По его словам, наркотики в полк поставлял украинский военнослужащий. В случае, если запрещенные средства заканчивались, боевики употребляли кетамин из аптечек.

В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть масса свидетельств преступных действий ВСУ. Он также сообщил, что в Международный уголовный суд было направлено более 3 тыс. обращений о преступлениях против жителей Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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