Два человека погибли при столкновении двух фур в Новосибирской области

В Татарском районе Новосибирской области два человека погибли, один пострадал при столкновении двух фур. Об этом в четверг, 20 октября, сообщило МЧС России по Новосибирской области в Telegram-канале.

Авария с двумя фурами произошла на 980-м км трассы Р-254 «Иртыш» около деревни Рождественка. На месте происшествия пожарно-спасательные подразделения осуществляли аварийно-спасательные работы.

Участок автодороги перекрыт в обоих направлениях до завершения ликвидации последствий аварии.

«Экипажи ГИБДД организовали объезд легкового транспорта по обочине дороги. Также для устранения затора на месте ДТП работают специалисты и техника ДРСУ (Дорожно-ремонтное строительное управление. — Ред.)», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, в результате ДТП погибли два человека: водитель одного грузового автомобиля и пассажир второго. Кроме того, сотрудники МЧС спасли травмированного водителя одной из фур и передали медикам.

19 октября в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб мужчина. Водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте. Водитель большегруза не пострадал.

18 октября один человек погиб в результате аварии с участием двух грузовых автомобилей в ТиНАО. Водитель автомобиля FAW из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с попутно следовавшим автомобилем «КамАЗ», после чего наехал на дорожное ограждение и опрокинулся.