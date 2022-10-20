Президент Колумбии назвал США разрушителем мировой экономики

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с резкой критикой экономической политики США, которая, по его словам, разрушает мировую экономическую систему. Об этом он сообщил в ходе выступления в муниципалитете Ураба в Антиокии в среду, 19 октября.

«Грядет неизбежный экономический кризис. Соединенные Штаты Америки фактически разрушают все экономики в мире», — цитирует его новостной портал Vanguardia.

Петро уверен, что экономики Германии, Великобритании, Франции, Испании и других европейских стран рушатся после того, как «русские, украинцы и европейцы развязали битву за газ».

«США принимают меры защиты собственных интересов, не задумываясь об их последствиях. Экономика латиноамериканских наций опустошена, Латинская Америка разграблена. Все наши валюты падают, не только колумбийское песо», — отметил президент Колумбии.

17 октября в Китае США обвинили в попытках нажиться на европейском кризисе. По сообщению газеты «Хуаньцю шибао», европейские предприятия вынуждены корректировать структуру бизнеса на фоне украинского кризиса.

29 сентября сообщалось, что, несмотря на углубление энергетического кризиса, Европа остается зависимой от политики Вашингтона в отношении России. Такая ситуация может обернуться настоящей катастрофой не только для Запада, но и для всего мирового сообщества.

Западные страны столкнулись с проблемами в энергосфере из-за санкционной политики в отношении России, предусматривающей сокращение, а в перспективе и отказ от импорта российских энергоресурсов.

Ряд стран вводит антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.