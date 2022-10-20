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Появились подробности задержания ранившего ножом своего сына мужчины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мужчина, который пытался зарезать сына, чтобы отомстить жене, стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство малолетнего». Об этом 19 октября сообщили в Главном управлении Следственного комитета (СК) России по Ленинградской области.

«Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении ведомства.

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По версии следствия, 19 октября в городе Кудрово пьяный мужчина встретил сына, который шел в школу, и отвел его домой. Подозреваемый позвонил супруге и начал угрожать убить 9-летнего ребенка. Он успел нанести мальчику три ножевых ранения в шею.

Сотрудники полиции, которые штурмом проникли в квартиру, предотвратили покушение на убийство. Ребенок госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь.

«В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили следователи.

Ранее в этот день МВД Ленинградской области сообщало, что полицейские задержали пьяного мужчину, который ранил ножом в шею своего девятилетнего сына.

На лестничной клетке дома правоохранителей встретила мать мальчика и рассказала, что мужчина ранил ребенка ножом и угрожает убить его.

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