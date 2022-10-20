Появились подробности задержания ранившего ножом своего сына мужчины
Мужчина, который пытался зарезать сына, чтобы отомстить жене, стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство малолетнего». Об этом 19 октября сообщили в Главном управлении Следственного комитета (СК) России по Ленинградской области.
«Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении ведомства.
По версии следствия, 19 октября в городе Кудрово пьяный мужчина встретил сына, который шел в школу, и отвел его домой. Подозреваемый позвонил супруге и начал угрожать убить 9-летнего ребенка. Он успел нанести мальчику три ножевых ранения в шею.
Сотрудники полиции, которые штурмом проникли в квартиру, предотвратили покушение на убийство. Ребенок госпитализирован. Ему оказывается медицинская помощь.
«В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили следователи.
Ранее в этот день МВД Ленинградской области сообщало, что полицейские задержали пьяного мужчину, который ранил ножом в шею своего девятилетнего сына.
На лестничной клетке дома правоохранителей встретила мать мальчика и рассказала, что мужчина ранил ребенка ножом и угрожает убить его.