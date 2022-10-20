Российские военные уничтожили бронированную технику украинских боевиков

Российская армия уничтожила вооружения, военную бронированную и специальную технику украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Кадрами работы поделилось Минобороны РФ в четверг, 20 октября.

Военнослужащие Воздушно-десантных войск, применив комплексы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожили буксируемые гаубицы «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную военную технику подразделений украинских вооруженных формирований.

В военном ведомстве рассказали, что координаты целей в режиме реального времени передавались с БПЛА.

Дроны идеально подходят для борьбы с артиллерией, а также с техникой, которая обеспечивает ее работу, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин. В воскресенье, 16 октября, на николаево-криворожском направлении ударами российских БПЛА уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВФУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В этот же день Минобороны рассказало, как российские военные, несмотря на ответный артиллерийский огонь, смогли полностью уничтожить наблюдательный пункт, склад с боеприпасами, три минометных расчета и несколько десятков националистов. Благодаря решительным действиям военнослужащих было обеспечено стремительное продвижение российских войск вглубь позиций украинских националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».