Реклама
Прямой эфир
Мир
Сын Трампа высмеял умение Зеленского просить деньги у Запада
Экономика
Центробанк посчитал нецелесообразным покупать золото в резервы
Туризм
Турпоток из РФ в Грецию опустился на уровень ниже пандемийного 2020 года
Мир
Иран отверг обвинения в поставках БПЛА для применения на Украине
Армия
Артиллерийское подразделение ВДВ уничтожило радиолокационную станцию ВСУ
Армия
Мобилизованные в Сибири приступили к боевым стрельбам
Мир
Экс-постпред США при НАТО призвал уважать русский народ
Мир
Цены на поставки российского газа в Грецию выросли почти в четыре раза
Экономика
Спрос на кредиты у россиян упал на 25%
Мир
Роспотребнадзор выразил готовность помочь Уганде в борьбе с Эболой
Мир
Экс-советник президента США признал недееспособность американской армии
Мир
Посол РФ обвинил Грецию практически в полном разрушении двусторонних связей
Сюжет:

Российские военные уничтожили бронированную технику украинских боевиков

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская армия уничтожила вооружения, военную бронированную и специальную технику украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Кадрами работы поделилось Минобороны РФ в четверг, 20 октября.

Военнослужащие Воздушно-десантных войск, применив комплексы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожили буксируемые гаубицы «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную военную технику подразделений украинских вооруженных формирований.

Тяжелый налет: когда ракетные удары парализуют военную машину Украины
ВС России поразили энергетические и другие объекты в Киеве, Запорожье, Николаевской и других областях

В военном ведомстве рассказали, что координаты целей в режиме реального времени передавались с БПЛА.

Дроны идеально подходят для борьбы с артиллерией, а также с техникой, которая обеспечивает ее работу, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин. В воскресенье, 16 октября, на николаево-криворожском направлении ударами российских БПЛА уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВФУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В этот же день Минобороны рассказало, как российские военные, несмотря на ответный артиллерийский огонь, смогли полностью уничтожить наблюдательный пункт, склад с боеприпасами, три минометных расчета и несколько десятков националистов. Благодаря решительным действиям военнослужащих было обеспечено стремительное продвижение российских войск вглубь позиций украинских националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022