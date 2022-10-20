Артиллерийское подразделение ВДВ уничтожило радиолокационную станцию ВСУ

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России нанесли удары по радиолокационной станции (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры выполнения боевой задачи в четверг, 20 октября, опубликовало Минобороны РФ.

Кроме того, расчеты артиллерийских установок уничтожили бронированную технику противника, артиллерийские и минометные батареи, пункты управления и долговременные огневые позиции боевиков.

В военном ведомстве отметили, что контроль поражения целей и корректировка огня осуществляется при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Работали по радиолокационной станции противника, которая была передана западными странами, для раскрытия огневых позиций наших войск. Задачу выполнили. Цель поражена», — рассказал военнослужащий артиллерийского подразделения ВДВ.

17 октября российские десантники уничтожили диверсионные группы украинских националистов. В результате ударов уничтожены по шесть танков и автомобилей, восемь бронированных машин.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».