Граждане России поддерживают президента страны Владимира Путина из-за негативного отношения Запада к ним и их стране, в то время как РФ заслуживает уважения, написал бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер в статье для Washington Post в среду, 19 октября.

«Чтобы понять, почему большая часть российского общества поддерживает Путина, необходимо увидеть, как США и НАТО относились к месту России в Европе на протяжении более 20 лет. Мы должны проявить должное уважение к русскому народу и предоставить России достойное ее место в мире», — уверен Хантер.

Он напомнил, что Россия имеет многовековую историю с не менее насыщенными дипломатическими эпизодами. А после того, как Джордж Буш-старший и Билл Клинтон поработали над построением «единой и свободной Европы», следующие четыре администрации забыли урок Германии и Версальского договора 1919 года. Наказание или принижение побежденной великой державы вызывает национальное недовольство.

«Соединенные Штаты вышли из Договора о противоракетной обороне и соглашения о противоракетной обороне в Европе, развернули системы противоракетной обороны в Центральной Европе и на саммите НАТО 2008 года решили, что Украина и Грузия станут членами альянса», — отметил Хантер действия Вашингтона.

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