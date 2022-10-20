Посол РФ призвал россиян быть осторожными в Греции

Ситуация с безопасностью россиян в Греции сейчас улучшилась, но гражданам РФ по-прежнему нужно соблюдать в этой стране осторожность. Об этом в интервью «Известиям» 20 октября заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов.

Дипломат отметил, что весной в консульский отдел посольства и Генеральное консульство РФ в Салониках «действительно поступали сообщения о провокациях, оскорблениях, физических нападениях на граждан России, проживающих в Греции, российских соотечественниках и просто русскоговорящих».

«Источником агрессии были, понятно, не греки, а националистически настроенные украинцы, находившиеся в стране. Зачастую проверить достоверность сведений было невозможно ввиду того, что поступали они от третьих лиц без видео и фото фиксации, не содержали точных данных об именах, пострадавших в местах происшествия и так далее. Тем не менее, были и некоторые подтвержденные случаи нападений на наших граждан и соотечественников», — отметил дипломат.

По его оценке, пик антироссийских выступлений пришелся на весну. Сейчас, по словам посла, ситуация заметно улучшилась.

«Причина заключается в том, что в отличие от большинства стран-членов Евросоюза, в греческом обществе, все-таки память о наших общих культурных, духовных и исторических узах очень сильно и глубоко укоренена. С моей стороны сейчас было бы преувеличением сказать, что Греция страна — небезопасная. Но, тем не менее, россиянам, которые все-таки захотят здесь отдохнуть, по-прежнему желательно соблюдать осторожность и бдительность», — заключил Маслов.

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