Посол РФ сообщил об отсутствии диалога с Грецией о восстановлении авиасообщения

Никакого диалога о восстановлении авиасообщения с Грецией нет. Об этом в интервью «Известиям» 20 октября заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов.

«Речи о восстановлении авиасообщения тоже не идет, потому что это решение в конце февраля греческим правительством было принято в рамках общих санкций Евросоюза в отношении России. Мы приняли, как известно, зеркальные меры. Полностью прекратилось авиасообщение, и сейчас никакого диалога о его восстановлении не ведется», — сказал дипломат.

Греция вместе с другими странами ЕС закрыла свое авиапространство для всех российских самолетов еще в марте. Россия ввела ответные меры.

С тех пор прямого авиасообщения между РФ и Грецией нет, немногочисленные российские туристы добираются в страну в основном через Турцию либо Сербию.

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«Связи между нашими странами полностью разрушены греческой стороной»