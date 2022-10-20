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Глава МОКа раскритиковал предложение НОК Дании не допускать россиян до Генассамблеи

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В зале нет «русских» или «аргентинцев», а есть спортсмены и спортивные организации, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе заседания Генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Запись его опубликована на сайте АНОК в среду, 19 октября.

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«Вы говорите о русских. Здесь нет русских, здесь нет датчан, здесь нет немцев, нет аргентинцев. Для нас они спортсмены, спортивные организации. Мы не будем стричь всех под одну гребенку из-за действий их правительств», — сказал Бах.

Так он ответил на призывы главы олимпийского комитета Дании Ханса Наторпа отстранить Россию и Белоруссию от участия в Генассамблее АНОК.

Глава МОКа добавил, что единство организации заключается в уважении мнения большинства, передает «Газета.ru». Бах указал Наторпу на то, что в зале «слишком много других НОКов, затронутых конфронтацией» и ко всем надо относиться одинаково.

«Мы не дискриминируем по политическим мотивам», — подчеркнул он.

Ранее в этот день глава МОКа заявил, что рекомендации международным федерациям не допускать к своим соревнованиям российских и белорусских спортсменов остаются актуальными.

Депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя это заявление, указала, что решение не является непосредственно инициативой Баха. Журова добавила, что это лишь рекомендации спортивным федерациям.

Глава МОКа в интервью итальянской газете Corriere della Sera 30 сентября заявил, что российских спортсменов, которые дистанцировались от специальной операции, необходимо допустить до международных турниров в нейтральном статусе. Он отметил, что цель МОКа — вернуть спортсменов к участию в соревнованиях, что представляется непростой задачей, ведь спорт становится всё более подверженным влиянию политических конфликтов.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях после начала спецоперации по защите Донбасса.

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