Посол РФ обвинил Грецию практически в полном разрушении двусторонних связей

Двусторонние связи Москвы и Афин практически полностью разрушены греческой стороной, заморожено даже культурное сотрудничество. Об этом в интервью «Известиям» 20 октября заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов.

«Сейчас двусторонние связи между нашими странами практически отсутствуют, потому что они полностью разрушены греческой стороной, прекращено даже российско-греческое культурное сотрудничество. Кое-что делается в сфере экономики. Некоторые греческие компании продолжают работать в России. Некоторые российские компании работают в Греции, но не более того», — сказал дипломат.

Греция присоединилась к общеевропейским санкциям против РФ еще в феврале, после начала специальной военной операции. Москва признала Грецию недружественной страной.

В мае греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что его страна выступает за жесткие санкции против России при сохранении каналов связи с Москвой, чтобы остановить СВО на Украине.

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«Связи между нашими странами полностью разрушены греческой стороной»