Синоптики пообещали облачную погоду в Москве и области 20 октября

Облачная погода с прояснениями ожидает жителей Москвы в четверг, 20 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов, ночью посвежеет до 0…+2 градусов.

Ветер ожидается северный с переходом на северо-западный, 6–11 м/с.

В Московской области синоптики прогнозируют от +3 до +8 градусов тепла днем и похолодание до -2 градусов ночью.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

19 октября синоптики предупредили москвичей о минусовой температуре в ночь на 21 октября.

18 октября синоптик и метеоролог прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал о скорых ночных заморозках в Москве, которые придут на смену проливным дождям.

Он добавил, что с каждым днем среднесуточная температура будет опускаться и будет колебаться в пределах +3...+5 градусов.

Согласно прогнозам, самыми холодными днями недели станут четверг и пятница, а самыми теплыми — выходные.