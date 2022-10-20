При обстреле ВСУ пострадало здание районной администрации Донецка

Здание администрации Ворошиловского района Донецка на улице Артема пострадало после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 19 октября, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР)

«ВФУ атаковали Ворошиловский район Донецка. В результате обстрела зафиксировано прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района Донецка по ул. Артёма», — сказано в посте Telegram-канала штаба.

Кроме здание администрации Ворошиловского района, под обстрелом боевиков оказались Куйбышевский и Киевский районы города. В результате обстрела в здании администрации разбиты окна и посечен фасад здания. На место прибыли экстренные службы.

Предположительно обстрел велся из орудий 155 калибра НАТО-вского образца. Информации о возгорании и жертвах не поступало.

Ранее, 17 октября, в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов со стороны украинских формирований погибли три человека, еще 13 пострадали.

В понедельник также сообщалось, что в ДНР с начала эскалации конфликта погибли 480 мирных жителей, в том числе 23 ребенка. Еще 78 человек подорвались на противопехотных минах «Лепесток», которые запрещены Оттавской конвенцией.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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