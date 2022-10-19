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Apple объяснила возвращение приложения соцсети VK в App Store

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Приложение российской социальной сети «ВКонтакте» — VK стало доступно в магазине приложений App Store для гаджетов американской компании Apple, cообщил 19 октября портал The Verge. Представитель компании объяснил это получением необходимой документации.

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«Приложения этого разработчика были удалены из App Store, как того требует закон. После нескольких запросов разработчику о предоставлении документов для подтверждения того, что они не нарушают санкции Великобритании. После удаления разработчик предоставил требуемую информацию, которая подтверждала, что контрольный пакет акций не принадлежит юридическим лицам, попавшим под санкции. Таким образом, приложения были восстановлены в App Store», — приводит портал письменный комментарий представителя Apple Питера Аджемиана.

При этом ранее, 13 октября, соцсеть «ВКонтакте» сообщала, что приложение снова стало доступно в App Store после удаления. В маркетплейсе также появились и многие другие ранее удаленные приложения VK, среди которых «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Клипы».

28 сентября Роскомнадзор потребовал объяснений после удаления из App Store ряда российских приложений. Согласно заявлению ведомства, подобные дискриминационные ограничения недопустимы и нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 августа заявила, что Apple разделяет тоталитарные ценности, выдвигая угрозы удалить из App Store приложение Rutube.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в апреле выступил с предложением создать альтернативу Аpp Store и Google Play, которая при необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Мишустин подчеркнул, что данные платформы могут перестать работать в России, после чего пользователи не смогут скачать приложения на свои устройства.

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