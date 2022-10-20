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Премьер-министр Норвегии указал на последствия введения потолка цен на газ

Йонас Гар Стёре: «Введение потолка цен на газ может обернуться против тех, кто его вводит»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rober Solsona
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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что введение потолка цен на газ может обернуться против того, кто его устанавливает. Об этом 19 октября он рассказал в интервью испанской газете El Mundo.

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В интервью Стёре ответил на вопрос, может ли введение потолка цен на газ обернуться против того, кто его устанавливает.

«Да, и, как я читал в обсуждениях Евросоюза (ЕС), есть много разных мнений, и я могу понять, почему: все государства — члены ЕС находятся в разной ситуации», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что «самый важный вклад, который Норвегия может внести в Европу, — это производство и экспорт газа, а также увеличение этого экспорта». По его словам, Норвегии удалось увеличить экспорт в Европу на 8–10%.

Он также выразил мнение, что аварии на «Северных потоках» — это явная диверсия. Поэтому Норвегия усилила безопасность газовых установок в Норвежском и Северном морях.

«Норвежский флот и союзные силы усилили патрулирование в воздухе и на море. Мы заметили подозрительные дроны вокруг наших платформ, что расследуются. Также очень важно улучшить безопасность в киберпространстве», — добавил Стёре.

Ранее, 11 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в попытках нажиться на газе. Он назвал доходы Норвегии «избыточно гигантскими» и призвал поделиться частью прибыли с Украиной.

Отмечается, что многие страны Европы возмутились сложившейся ситуации и просто не хотят покупать газ по высокой цене. В Еврокомиссии обсуждают предельные цены для норвежского газа, однако страна никак на это не реагирует.

14 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия отказалась снижать цену на газ для Евросоюза. Стёре отметил, что для Норвегии высокие цены на газ не являются целью.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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