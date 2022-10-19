Командир батальона «Ахмат» сообщил о продвижении в Соледаре

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» и народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) продвинулись за сутки на расстояние порядка 1 км в Соледаре Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал 19 октября секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами спецназа на данном направлении.

«Мы каждый день двигаемся вперед. Только за вчерашний день в Соледаре мы продвинулись на расстояние порядка одного километра», — сказал он «РИА Новости».

Алаудинов уточнил, что для продвижения в условиях города и прилегающего участка данный результат — очень хороший.

Командир чеченского спецназа также сообщил, как Киев пытался наступать на участке фронта у ЛНР, но все попытки были отбиты.

«Противник предпринимал попытки контрнаступления на нашем участке. Контратаки противника удачно отбивались с уничтожением большого количества техники и сил. Мы, наряду с тем, что отбивали контрнаступления и сами двигались вперед», — добавил он.

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник 13 октября сообщил, что союзные силы контролируют обе дороги, ведущие в город Кременная ЛНР из Рубежного и Сватово. Кроме того, под контроль в Кременной взяты высоты Червонопоповка и Песчаное.

Вооруженные силы РФ и подразделения союзных республик освободили поселки Опытное и Иванград в пригороде Артемовска (Бахмута), заявили 13 октября в штабе теробороны ДНР. В Минобороны РФ в этот же день рассказали об освобождении 20 российских военнослужащих из плена, двух сбитых самолетах ВФУ и показали кадры успешного применения ударных дронов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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