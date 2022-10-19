ОБСЕ направит в Армению экспертов на границу с Азербайджаном

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направит в Армению группу экспертов для оценки ситуации в ряде приграничных районов. Об этом говорится 19 октября на сайте организации.

Поездка специалистов запланирована на 21-27 октября и пройдет по приглашению Еревана.

«Цель визита команды — оценка ситуации в некоторых приграничных районах в соответствии с мандатом и опытом ОБСЕ и в рамках ee комплексной концепции безопасности», — сказано в заявлении.

В состав технической группы войдут международные эксперты и представители секретариата ОБСЕ. Они посетят районы вдоль армяно-азербайджанской границы и проведут консультации с местными заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами на местах.

Армения 18 октября обратилась в ОБСЕ для отправки наблюдателей из организации на границу с Азербайджаном. Для Еревана важно понять позицию организации по ситуации, отметил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

17 октября Армения и Азербайджан согласились содействовать гражданской миссии Евросоюза вдоль совместной границы. Работа европейской миссии начнется в октябре.

12 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности внести вклад в реализацию трехсторонних соглашений Армении, Азербайджана и России. РФ открыта к обсуждению принятия дополнительных мер, подчеркнул министр.

4 октября Армения, Азербайджан и США обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку. Главы МИД стран договорились продолжить обсуждения, направленные на установление стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Отношения Армении и Азербайджана регулярно обостряются на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года, Ереван и Баку сообщили о погибших с каждой из сторон и обменялись взаимными обвинениями в эскалации.