Президент Украины Владимир Зеленский мог бы остановить боевые действия на территории страны, если бы объявил о прекращении нападения. Об этом в среду, 18 октября, заявил бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони.

«Конфликт, который ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он сказал: «Я больше не нападаю», всё было бы кончено», — цитирует слова Берлускони информационное агентство LaPresse.

Он добавил, что к спецоперации России по защите Донбасса привели действия Киева. Политик напомнил, что в 2014 году в Минске было подписано соглашение о мире без взаимных нападений между Украиной и двумя самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Украина выкинула к черту это соглашение и начала нападать на границы республик», — указал Берлускони.

Бывший премьер-министр Италии отметил, что конфликт на Украине, усугубившийся с приходом Зеленского к власти, невозможно завершить без сильного вмешательства, но, по словам Берлускони, в Европе и США сейчас нет лидеров. Свое мнение об украинском лидере он озвучивать не стал.

Тогда же итальянский политик предупредил о мировой войне в случае вступления Украины в НАТО. Берлускони также упомянул, что восстановил связи с президентом России Владимиром Путиным.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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