Реклама
Прямой эфир
Мир
ОБСЕ направит в Армению экспертов на границу с Азербайджаном
Мир
Белый дом опроверг сообщения о планах не допустить встречи Путина и Байдена на G20
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Белый дом опроверг данные о встрече лидеров США и КНР на G20
Мир
Власти Украины сообщили о намерении ввести ограничения поставок электроэнергии
Мир
Посол РФ в Австрии заявил о вступлении Запада на «минное поле»
Армия
Главком ВМФ назвал сроки вхождения подлодки «Уфа» в состав ВМФ
Мир
В регионе Франции намерены закрыть ж/д сообщение из-за цен на электричество
Мир
Минюст США заявил об аресте в Италии сына губернатора Красноярского края
Мир
В Финляндии пройдут акции протеста из-за антироссийских санкций
Мир
Ущерб Кубе от санкций США при Байдене превысил $6 млрд
Экономика
Toyota в ноябре-декабре начнет увольнять сотрудников завода в РФ
Сюжет:

Берлускони: Зеленский мог бы остановить боевые действия, если бы заявил о прекращении атак

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы остановить боевые действия на территории страны, если бы объявил о прекращении нападения. Об этом в среду, 18 октября, заявил бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«Конфликт, который ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он сказал: «Я больше не нападаю», всё было бы кончено», — цитирует слова Берлускони информационное агентство LaPresse.

Он добавил, что к спецоперации России по защите Донбасса привели действия Киева. Политик напомнил, что в 2014 году в Минске было подписано соглашение о мире без взаимных нападений между Украиной и двумя самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Украина выкинула к черту это соглашение и начала нападать на границы республик», — указал Берлускони.

Бывший премьер-министр Италии отметил, что конфликт на Украине, усугубившийся с приходом Зеленского к власти, невозможно завершить без сильного вмешательства, но, по словам Берлускони, в Европе и США сейчас нет лидеров. Свое мнение об украинском лидере он озвучивать не стал.

Тогда же итальянский политик предупредил о мировой войне в случае вступления Украины в НАТО. Берлускони также упомянул, что восстановил связи с президентом России Владимиром Путиным.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022