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Военкор «Известий» показал удары «Градов» по укрепрайону ВСУ под Донецком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 19 октября побывал на позициях российских военнослужащих и снял боевую работу «Градов» по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Пока мы подходим к позициям, на месте уже стоят машины. Они готовы к работе. Их несколько штук. <...> Мы видим, что в машину заряжен полный пакет, — значит, работа сегодня будет очень интенсивна, направлена в сторону Авдеевки, Опытного. Уже несколько дней продолжается поражение позиции противника», — заявил Сафиулин.

«Ничего у них не получится, нас так не сломаешь»
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Накануне, по его словам, удалось поразить скопление техники противника, дым был виден даже в Донецке. В этот раз целью обстрела стал украинский укрепрайон.

Боец с позывным Захар сообщил, что военные практически всегда точно работают по целям, однако действовать необходимо оперативно, так как ВСУ быстро наносят ответные удары.

«Примерно 90% мы попадаем. Иногда бывает корректура, но не часто. Противник очень опытный и ведет контрбатарейною борьбу, поэтому от открытия огня до оставления позиции у нас есть максимум три минуты. Сегодня отработала БМ, буквально через три минуты начались прилеты», — добавил боец.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, что российские войска ведут плотное наступление на авдеевском направлении, чтобы вытеснить украинских военных с занимаемых ими позиций.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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