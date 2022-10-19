Toyota в ноябре-декабре начнет увольнять сотрудников завода в РФ

ООО «Тойота Мотор» (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) начнет сокращать сотрудников петербургского завода в ноябре-декабре. Об этом 19 октября в Telegram-канале написал вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

«На заводе Toyota в ноябре-декабре планируется проведение организационно-штатных мероприятий», —отметил чиновник.

По его словам, увольняющиеся по соглашению сторон сотрудники получат выплаты и в течение года после увольнения смогут пользоваться полисом ДМС.

Также работодатель планирует компенсировать расходы на обучение или переобучение сотрудников.

«Мероприятия по содействию в трудоустройстве сотрудникам завода будут проходить в рамках Совместного плана Службы занятости населения и ООО «Тойота Мотор», — добавил Москаленко.

В конце сентября в пресс-службе Минпрмоторга РФ подтвердили «Известиям» информацию о том, что «Тойота Мотор» закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге.

Предприятие проработало 15 лет. Площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, а выпуск автомобилей Toyota на ней не возобновится. Министерство прорабатывает с правительством Петербурга возможные сценарии развития данной площадки.

На площадке в Петербурге выпускались модели Camry и RAV4. Мощности были рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год. В 2021 году завод нарастил выпуск на 20%, до 80,8 тыс. машин, за тот же период компания реализовала на российском рынке 117,3 тыс. машин (с учетом Lexus).