В Самарской области высадили сосны

В Сосновом бору поселка Усть-Кинельский в Самарской области прошла акция по высадке саженцев хвойных деревьев. Об этом в среду, 19 октября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В акции приняли участие представители почти всех организаций поселка — почти 100 человек.

«Все были рады стать причастными к этому знаковому событию и внести свой вклад в восстановление природного уголка», — говорится в сообщении.

До этого в бору расчистили территорию от поросли и сорняков, обустроили пешеходные дорожки, поставили парковые фонари.