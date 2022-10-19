Путин объявил о введении в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях военного положения

Президент России Владимир Путин 19 октября на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР, ДНР), Херсонской и Запорожской областях.

Он указал, что такой режим в этих регионах действовал до вхождения в состав России. Теперь, по словам главы государства, необходимо оформить его в рамках российского законодательства.

Путин отметил, что он подписал указ о введении военного положения и направил его в Совфед. Верхняя палата парламента утвердила документ.

Российский сенатор Сергей Цеков заявил «Известиям», что военное положение вводится, в частности, для эффективной борьбы с разведывательно-диверсионными группами противника.

Врио губернатора ДНР Денис Пушилин назвал указ о военном положении закономерным и своевременным. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов указал, что введение военного положения на территории региона и упростит военнослужащим выполнение боевых задач.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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