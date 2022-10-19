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В регионе Франции намерены закрыть ж/д сообщение из-за цен на электричество

Le Figaro: французский регион Гранд-Эст может закрыть часть ж/д пути из-за роста цен на электроэнергию
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Фото: commons.wikimedia.org/Ketounette
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Французский регион Гранд-Эст может закрыть часть железнодорожных путей, если государство не компенсирует рост цен на электроэнергию. Об этом в среду, 19 октября, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на главу регионального совета Жана Роттнера.

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Он заявил, что с 2024 года 8% дорожных пошлин дополнительно лягут на регионы.

«Здесь мы говорим стоп, мы так больше не можем <…> Многие главы регионов говорят, что, если в какой-то момент не будет найдена форма компенсации, мы будем работать в убыток. Другими словами, нам совершенно ясно придется закрывать линии», — приводит издание слова Роттнера.

Накануне французские профсоюзы начали общенациональную забастовку, требуя повышения зарплат на фоне многолетней инфляции. Из-за общенациональной забастовки компания Eurostar отменила отправление некоторых поездов.

Во Франции уже две недели продолжаются забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies. Сотрудники требуют повысить зарплату на 10%, а также индексировать оплату труда за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.

Также забастовки проходят на двух нефтеперерабатывающих заводах компании ExxonMobil.

9 октября газета The Guardian сообщила, что забастовки во Франции во время энергетического кризиса усугубили кризисную ситуацию в стране, повлияв и на то, что очереди на автозаправки стали еще больше.

Франция и другие европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоносители и обширным энергетическим кризисом после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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