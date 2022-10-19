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СМИ узнали о задержанных в ходе беспорядков в Иране россиянах

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Фото: Global Look Press/Onur Dogman
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В ходе общественных беспорядков в Иране были задержаны граждане по меньшей мере 14 стран, в том числе и России, сообщает 19 октября «РИА Новости» со ссылкой агентство Fars.

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По данным агентства, среди задержанных были также обнаружены граждане США, Франции, Австрии, Великобритании и Афганистана, которых насчитывалось большинство. Точное количество россиян, задержанных правоохранительными органами Ирана в ходе беспорядков, и были ли они после этого освобождены не уточняется.

Ранее 19 октября старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с «Известиями» рассказал о том, что протест в Иране еще далек от затихания.

До этого, 17 октября, Евросоюз ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана из-за репрессий в стране. Ранее в этот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза намерены одобрить санкции против Ирана.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Акции вылились в столкновения с полицией, в результате погибло свыше 40 человек, еще десятки были ранены.

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