В Курске назначили нового главного дорожника

На должность председателя комитета дорожного хозяйства Курска назначен Анатолий Лотков. Об этом в среду, 19 октября, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на мэрию города.

Лотков приступил к работе в этот же день.

До назначения на пост он работал советником экс-мэра города, руководил городским управлением капитального строительства и до декабря 2011 года являлся учредителем ООО «Курскстройиндустрия».

Об отставке Николая Сметанникова с должности главы комитета стало известно накануне. Отмечалось, что он покинул пост по собственному желанию.