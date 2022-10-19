Названа дата начала отопительного сезона в Астраханской области

Отопительный сезон в Астраханской области начнется 26 октября. Об этом в среду, 19 октября, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на соответствующее распоряжение властей региона.

Как отмечается в материале, форма собственности значения не имеет. Также не сыграет роли температура воздуха.

«В школы, детские сады, учреждения здравоохранения, дома-интернаты для инвалидов и престарелых, а также другие социально значимые объекты тепло подается по письменной заявке руководителя», — говорится в документе.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что отопительный сезон стартовал в крымском Симферополе.