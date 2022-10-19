Один человек пострадал в ДТП в Ульяновской области

В результате аварии в Ульяновской области один человек получил травмы. Об этом в среду, 19 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 19 октября, в 22:30 на автодороге «Бестужевка – Барыш – Николаевка – Павловка – граница области».

По предварительной информации, водитель без прав 2003 года рождения ехал по трасса на автомобиле ВАЗ-2108. Он не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. Молодой человек был госпитализирован. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 11 октября, на федеральной трассе Тюмень – Омск 69-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes-Benz, после чего легковушку отбросило на фуру MAN. Пострадали два человека.