В Сыктывкаре заменят канализационные люки

Канализационные люки в Сыктывкаре заменят на модернизированные — «плавающие». Об этом в среду, 19 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на директора МКП «Жилкомсервис» Андрея Каппа.

«Плавающий» люк устанавливают на саму конструкцию дороги, а не на бетонное колодезное кольцо. Благодаря этому последнее не разрушается, а также нет просадки вокруг люка.

Дорога с такими люками становится более гладкой. Дополнительная ремонтная вставка позволяет регулировать люк по высоте, что очень удобно при замене дорожного покрытия.

Планируется, что такие люки с течением времени установят на всех дорогах города в ходе ремонтных кампаний.

Ранее сообщалось, что до 30 октября в Удмуртии должны завершить ремонт двух участков автодороги Ижевск – Ува.