В Тверской области открыли новую модельную библиотеку

Новая модельная библиотека появилась в Торжокском районе Тверской области. Об этом в среду, 19 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ее создали на базе Высоковской сельской библиотеки в рамках национального проекта «Культура». Сейчас в ней появилась комфортная мебель, компьютеры и интерактивное оборудование. Также в библиотеке был обновлен книжный фонд.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что филиал № 4 Центральной детской библиотеки отремонтировали по современным стандартам в Мурманске. Учреждение обеспечено залом-трансформером и медиазалом.