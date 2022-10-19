В Калужской области заметили редких лебедей

В Сухиничском районе Калужской области заметили редких лебедей-шипунов. Об этом в среду, 19 октября, сообщает газета «Весть» со ссылкой на орнитолога Юрия Галченкова.

Он разместил фото лебедей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На снимке видна пара взрослых птиц и семь молодых.

Лебедь-шипун получил такое название из-за звука, который издает при раздражении. Такие лебеди обитают на севере Европы и в Азии.

Ранее, 21 сентября, в Биробиджане сотрудники природоохранной организации нашли травмированного филина (лат. Bubo bubo). Этот вид занесен в Красную книгу России.

Из-за травмы птица не могла летать и самостоятельно добывать пищу. Причины и обстоятельства, при которых филин получил повреждения, сейчас выясняются.