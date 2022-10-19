Самосвал протаранил такси в Брянске

В Брянске возле Городищенской горки самосвал протаранил такси. Об этом в среду, 19 октября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Легковушка получила механические повреждения. О пострадавших не сообщается.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

18 октября на трассе Зеленодольск – Казань в Татарстане автомобиль резко затормозил из-за пешехода. Чтобы избежать столкновения с машиной, водитель автобуса выкрутил руль и врезался в металлическую конструкцию. Пострадали пять пассажиров общественного транспорта.