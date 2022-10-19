В Петербурге за полтора дня выпала почти половина месячной нормы осадков
В Санкт-Петербурге за полтора дня выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом в среду, 19 октября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Специалист отметил, что за последние 36 часов выпало 25 мм, то есть 40% от месячной нормы октября.
Во вторник выпало 14 мм, в ночь на среду — еще 25 мм, пишет ИА FlashNord
Ранее, 13 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени.