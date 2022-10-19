В Орловской области обезвредили снаряды времен ВОВ

В Орловской области сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 19 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Снаряды были найдены в Ливенском районе региона 18 октября. Всего было обезврежено четыре предмета.

Ранее, 28 сентября, в Печорском районе Псковской области был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения выехала группа разминирования поисково-спасательного отряда.