Двое жителей Симферополя украли и съели 1,5 кг красной икры

В Симферополе двое мужчин украли из магазина 1,5 кг красной икры. Об этом в среду, 19 октября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

Об инциденте стало известно после просмотра камер наблюдения.

«На видео двое мужчин, улучив момент, когда продавец отвлечется на покупателя, похитили с прилавка несколько баночек красной икры. Как оказалось, такие походы злоумышленники осуществили дважды», — говорится в сообщении ведомства.

Ущерб магазину составил 8,5 тыс. рублей.

Правоохранители задержали 35-летнего жителя Джанкойского района и его ранее судимого друга из Симферополя 33 лет. Мужчины признались, что съели икру.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба»). Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

В сентябре полиция Ульяновска задержала ранее судимого 30-летнего неработающего местного жителя, который похитил 46 москитных сеток и их алюминиевые каркасы с окон трех организаций города. Похищенное он сдал в пункт приема металла. Общий ущерб составил 39 тыс. рублей.