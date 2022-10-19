Петербурженка через суд доказала, что жива

В Петербурге 58-летняя местная жительница обратилась в суд, чтобы доказать, что жива. Об этом в среду, 19 октября, пишет 78.ru со ссылкой на региональный главк Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Женщина пошла в банк, чтобы оплатить ипотеку. При этом сотрудник банка заявил, что она снята с регистрационного учета на основании свидетельства о смерти, выданного на ее имя. Документ предъявил некий гражданин.

Было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Интересы женщины в суде представлял прокурор. По решению суда, она должна получить новый паспорт.