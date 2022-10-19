Реклама
Прямой эфир
Мир
ОБСЕ направит в Армению экспертов на границу с Азербайджаном
Мир
Белый дом опроверг сообщения о планах не допустить встречи Путина и Байдена на G20
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Белый дом опроверг данные о встрече лидеров США и КНР на G20
Мир
Власти Украины сообщили о намерении ввести ограничения поставок электроэнергии
Мир
Посол РФ в Австрии заявил о вступлении Запада на «минное поле»
Армия
Главком ВМФ назвал сроки вхождения подлодки «Уфа» в состав ВМФ
Мир
В регионе Франции намерены закрыть ж/д сообщение из-за цен на электричество
Мир
Минюст США заявил об аресте в Италии сына губернатора Красноярского края
Мир
В Финляндии пройдут акции протеста из-за антироссийских санкций
Мир
Ущерб Кубе от санкций США при Байдене превысил $6 млрд
Экономика
Toyota в ноябре-декабре начнет увольнять сотрудников завода в РФ

Жительница Петербурга перевела мошенникам 1,6 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Приморского района Санкт-Петербурга перевела телефонным мошенникам 1,6 млн рублей. Об этом в среду, 19 октября, пишет 78.ru со ссылкой на источник в праоохранительных органах.

68-летняя пенсионерка рассказала полиции, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Центробанка. Он заявил, что со счетом женщины происходят «подозрительные» операции и, чтобы избежать потери денег, нужно перевести их на «безопасные» счета. Петербурженка сделала все по инструкции мошенника. После этого он перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведется расследование.

Ранее в Находке (Приморский край) 37-летний мужчина перевел мошенникам 4,27 млн рублей. Потерпевший поверил, что ему грозит несанкционированное списание средств со счета, и согласился оформить кредит и перечислить накопления на «безопасный» счет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022