Жительница Петербурга перевела мошенникам 1,6 млн рублей

Жительница Приморского района Санкт-Петербурга перевела телефонным мошенникам 1,6 млн рублей. Об этом в среду, 19 октября, пишет 78.ru со ссылкой на источник в праоохранительных органах.

68-летняя пенсионерка рассказала полиции, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Центробанка. Он заявил, что со счетом женщины происходят «подозрительные» операции и, чтобы избежать потери денег, нужно перевести их на «безопасные» счета. Петербурженка сделала все по инструкции мошенника. После этого он перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведется расследование.

Ранее в Находке (Приморский край) 37-летний мужчина перевел мошенникам 4,27 млн рублей. Потерпевший поверил, что ему грозит несанкционированное списание средств со счета, и согласился оформить кредит и перечислить накопления на «безопасный» счет.