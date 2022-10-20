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РФ может ввести мораторий на выплаты за лизинг иностранной техники
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РФ может ввести мораторий на выплаты за лизинг иностранной техники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Глава правительства Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о введении моратория на выплаты по лизингу иностранной техники, как выяснили «Известия».

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Такое распоряжение он дал вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову, а также главе Минтранса Виталию Савельеву. Документ есть у «Известий».

Ранее с предложением ввести мораторий к Мишустину обратился глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. В его письме сказано: покинув рынок и прекратив выполнять свою часть обязательств, иностранные автоконцерны через подконтрольные лизинговые компании с российским юрлицом продолжают взыскивать полноразмерные платежи с российских бизнесменов. В числе таких компаний Павлов назвал Mercedes, Volvo, Scania, MAN (Volkswagen) и другие.

Последствия такой практики ощущают на себе все отрасли экономики и каждый потребитель, уверен Павлов. По его мнению, не стоит окончательно отказываться от выплат: если автоконцерн вернется и продолжит поставки запчастей и новой техники, сотрудничество можно возобновить.

Эксперты считают, что мера не окажет значительного влияния на бизнес грузоперевозок, так как доля аффилированных с западными концернами лессоров в этом сегменте относительно невелика. Правда, на авиакомпании мораторий может оказать существенный эффект: отказавшись от оплаты, они могли бы сэкономить примерно 350–400 млрд рублей в год, подсчитали аналитики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Зря плата: РФ может ввести мораторий на отчисления за лизинг иностранной техники

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