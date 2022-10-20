Сибирь креативная: в Красноярске пройдет вторая Российская креативная неделя

Более 50 мероприятий и 200 спикеров — с 24 по 25 ноября 2022 года в Красноярске в конгресс-холле Сибирского федерального университета состоится второй окружной форум «Российская креативная неделя — Сибирь». Событие объединит представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, столичных и региональных лидеров креативных индустрий.

Организаторы «Российской креативной недели — Сибирь»: Правительство Красноярского края, АНО «Креативная экономика», ФГБУ «Роскультцентр», АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» и Российский книжный союз.

«Год назад Красноярск первым среди городов страны принял окружной форум «Российской креативной недели». Мы продемонстрировали мощный творческий и экономический потенциал Сибири и закрепили за собой роль региона-лидера в развитии этих индустрий. Столица нашего края стала местом рождения новых стратегий, планов, проектов, которые уже воплощаются в жизнь. В этом году в центре внимания участников окружного форума будут вопросы образования. Содействие профессиональному росту творчески мыслящей молодежи — основной движущей силы креативной экономики — является одной из самых эффективных мер поддержки со стороны государства. Уверен, нас ждет интенсивный, заинтересованный разговор, который создаст почву для новых прорывных инициатив»,— отмечает губернатор Красноярского края Александр Усс.

Директор форума «Российская креативная неделя», глава «Роскультцентра» Марина Абрамова: «Красноярск во второй раз станет точкой сборки креативных лидеров макрорегиона Сибири, площадкой для проектирования мер поддержки и отраслевых решений с участием всех акторов креативной экономики. «Российская креативная неделя — Сибирь» как окружная площадка главного федерального события уже показала первые результаты — это и создание Сибирского института развития креативных индустрий, Фонда поддержки регионального кинематографа и учреждение в Красноярске представительства Президентского фонда культурных инициатив. Этот год принес нам новые вызовы, мы находимся в моменте перезапуска промышленности и экономики. Именно в этой новой реальности креативные технологии обеспечивают конкурентоспособность любого производства и становятся важным фактором качества жизни макрорегиона».

Участниками деловой программы станут представители десяти регионов Сибирского федерального округа, а также лидеры креативных индустрий других российских городов и федеральные эксперты.

На шести тематических площадках пройдут сессии, брейн-штормы и дискуссии с участием спикеров из администрации президента России, федерального Министерства науки и высшего образования, ВЭБ.РФ, Российского экспортного центра, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, холдинга VK, Агентства креативных индустрий, Сибирского института развития креативных индустрий, Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Федерации креативных индустрий, Издательской группы «Эксмо-АСТ», Ассоциации анимационного кино и других.

Директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников: «За короткий срок Красноярский края вошел в число лидеров Сибири по уровню развития креативных индустрий. Сейчас мы формируем систему поддержки креативного предпринимательства, объединяя усилия власти, образования, культуры, бизнеса и креативных сообществ, а также создаем региональную повестку креативных индустрий».