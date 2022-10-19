Аварийный участок сетей отремонтируют в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске отремонтируют аварийный участок сетей канализации на улице Чехова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы уже стартовали в районе здания прокуратуры на улице Чехова. По предварительной информации, их завершат к 25 октября.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, перекрывать автомобильное движение на время проведения ремонта не планируется. Однако мероприятия частично затронут парковочное пространство.

Ранее в октябре сообщалось, что в Южно-Сахалинске завершили масштабную реконструкцию очистных сооружений. Модернизация позволила увеличить их производительность в пять раз — с 400 до 2 тыс. кубометров в сутки.