Аварийный участок сетей отремонтируют в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске отремонтируют аварийный участок сетей канализации на улице Чехова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Работы уже стартовали в районе здания прокуратуры на улице Чехова. По предварительной информации, их завершат к 25 октября.
Как уточняет ИА SakhalinMedia, перекрывать автомобильное движение на время проведения ремонта не планируется. Однако мероприятия частично затронут парковочное пространство.
Ранее в октябре сообщалось, что в Южно-Сахалинске завершили масштабную реконструкцию очистных сооружений. Модернизация позволила увеличить их производительность в пять раз — с 400 до 2 тыс. кубометров в сутки.