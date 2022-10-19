Новое пространство для занятий спортом обустроят в Иркутске

В Иркутске на пересечении улиц Седова и 4-й Советской обустроят новое пространство для занятий спортом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Много лет территория бывшего стадиона находилась в запустении. Сейчас объект продан. При этом для нового собственника прописан ряд обязательных условий. Главное из них — в течение пяти лет возвести спортивное сооружение», — говорится в сообщении властей.

На участке планируется построить стадион с беговой дорожкой, баскетбольную площадку и площадку для мини-футбола. Также будут созданы детские игровые площадки, зона отдыха для взрослых и зона для воркаута.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, новое спортпространство должно занимать более 20% от общей площади проданного участка. После завершения строительства объект должен быть передан на баланс муниципалитета.